В Оренбуржье будут судить риелтора и кооператора за хищение маткапитала

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, которые, по версии следствия, похитили 300 тыс. руб. из материнского капитала местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что в период с марта по май 2021 года руководитель обособленного подразделения КПК и риелтор вступили в сговор с целью хищения средств материнского капитала. Злоумышленницы завысили стоимость приобретаемого получательницей сертификата объекта недвижимости, тем самым похитив у нее 150 тыс. рублей. Затем фигурантки представили в управление Пенсионного фонда подложные сведения о цене жилья, дополнительно завысив ее, и похитили еще 150 тыс. рублей из средств маткапитала. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 340 тыс. рублей. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Фигуранткам инкриминируется ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения).

Яна Вежлева