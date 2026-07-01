В Перми раскрыто преступление против несовершеннолетней десятилетней давности

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Перми, обвиняемого в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следствием установлено, что в январе 2015 года в Индустриальном районе Перми фигурант проследовал за несовершеннолетней в квартиру, где она проживала. Убедившись, что в жилище кроме нее никого нет, злоумышленник совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и скрылся.

Несмотря на то, что на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, в апреле 2025 года следователи-криминалисты СКР и оперативники краевого главка МВД сумели установить и задержать подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее дважды судимый за убийства. В ходе следствия он признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.