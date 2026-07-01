Капремонт в сквере Уральских добровольцев продлится до августа 2027 года

Генеральным подрядчиком капитального ремонта фонтана в сквере Уральских добровольцев с обустройством прилегающих территорий выступит ООО «ТехДорГрупп». Согласно объявлению, которое появилось в сквере, работы начались 13 июня и продлятся до 13 августа 2027 года. Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство».

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Стоит отметить, что в начале этой недели в МКУ «Пермблагоустройство» «Ъ-Прикамье» сообщали, что муниципальный контракт еще не заключен. Документация находится на проверке.

Сквер был создан в начале 50-х годов ХХ века на месте так называемого «Черного рынка». На этом месте в 1943 году бойцы десятого Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса приняли наказ трудящихся Перми и области бить фашистов и дали клятву победить врага.

Сквер представляет собой по планировке прямоугольник, в центре которого расположен фонтан, от которого лучами расходятся семь дорожек, выходящих на углы сквера и на середины всех его сторон (кроме западной). Вся территория сквера засажена деревьями, большей части которых более 50 лет. Общая площадь сквера 1,2 гектара, территория озеленения 0,5 гектар. В северной части сквера установлен памятник людям, погибшим в 2009 году при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». В южной части сквера установлен бюст Героя Советского Союза генерал-полковника В. И. Кузнецова, уроженца Пермской губернии.

Последнее обновление сквера было проведено в 2020 году.