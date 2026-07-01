Выпускники школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера с комбинацией «555». Такую инициативу для отличников при поддержке Минпросвещения запустила Yota. Особенный номер с тремя пятерками доступен выпускникам, не достигшим 20 лет, которые в текущем году сдали ЕГЭ. Первый красивый номер получит школьница из Москвы, которая набрала рекордные 500 баллов.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил получение банком залога в виде акций со стороны Ozon. Об этом он сообщил корреспонденту РБК. Также он отметил, что участников сделки нельзя назвать синдикатом, поскольку в ней не было других банков-кредиторов. Пьянов подчеркнул, что сделка сложно структурирована, в ней фигурируют и другие финансовые компании с обоих сторон, например, брокерские. Ранее источник РБК на финансовом рынке сообщил, что ВТБ станет залогодержателем крупного пакета Ozon в рамках сделки более чем на 300 млрд руб.

Стоимость биткойна опустилась до минимума почти за два года, упав ниже $58 тыс. Этому способствуют опасения по поводу возможного повышения процентной ставки в США, а также недовольство инвесторов переменами в Strategy, крупнейшем корпоративном держателе биткойна, пишет Bloomberg.