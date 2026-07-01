В Уфе ограничат движение по нескольким улицам

Из-за строительства инженерных сетей в Уфе ограничат движение по трем улицам, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 по 31 июля в Уфе ограничат движение по одной полосе (дублеру) на Интернациональной улице напротив дома 141/1.

С 1 июля по 30 сентября закроют движение по одной полосе с нечетной стороны Сельской Богородской улицы на участке от дома 23 до пересечения с Байкальской улицей.

Со 2 июля по 30 сентября ограничат движение по одной полосе на улице 50-летия Октября между домами 5 и 9.

Майя Иванова