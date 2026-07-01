Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Компания BMW представила кроссовер X5 нового поколения. Надо сказать, что поклонники марки ждали этого события с некоторой тревогой. Внешность последних моделей баварского бренда понравилась далеко не всем. Автомобили получили кучу неприятных и обидных прозвищ, самое доброжелательное из которых было «разъяренный бобер». Ну и волновалась публика не зря. То, что показали 30 июня, выглядит по меньшей мере странно, хотя и предсказуемо.

Из узнаваемого — радиаторная решетка в виде «ноздрей». Правильнее будет сказать, что теперь их вроде как две пары: наверху, рядом с кромкой капота маленькие, блестящие, напоминающие радиаторные решетки BMW из 1970-х. Такое впечатление, что это не решетка вовсе, а декоративный элемент, потому что основную массу воздуха для мощного мотора кроссовер забирает из огромных «ноздрей», которые у него ниже и фактически заменяют передний бампер.

На месте и так называемый изгиб Хофмайстера, задние стойки крыши все же говорят о том, что перед нами BMW. Дальше начинается немного странное. Например, у автомобиля нет дверных ручек снаружи. Вернее, они есть, но замаскированы в пластиковой облицовке стоек. Головная оптика — это четыре светящихся «икса», наделенных функциями и фар, и поворотников, и дневных ходовых огней.

Если бы АвтоВАЗ был сегодня интегрирован в жизнь мирового автопрома, можно было бы подать в суд за плагиат. Если помните, «Х-образную» стилистику для современных «Лад» придумал бывший шеф-дизайнер марки Стив Маттин.

Новый BMW X5 станет первой моделью концерна, для которой предусмотрено пять различных типов силовых установок. Выпуск кроссовера стартует до конца лета на американском заводе в Спартанбурге. Первыми на рынок в ноябре выйдут бензиновые и дизельные мягкие гибридные версии. В 2027 году в продажу поступят подключаемые гибридные. А на 2028-й запланировано появление модификации на водородных топливных элементах. В США цены на новый BMW X5 стартуют от $79 тыс.

Дмитрий Гронский