Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Авторизация через Google, Apple ID и другие иностранные аналоги стала нелегальной на российских онлайн-ресурсах. Вступивший в силу закон обязывает отечественные площадки использовать хотя бы один из способов идентификации: «Госуслуги», номер телефона, ЕБС или отечественные ID системы. В ином случае с 6 июля будут начисляться штрафы: от 10 тыс. руб. для физлиц, от 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 0,5 млн руб. для юрлиц.

Формально новые нормы адресованы только площадкам и их владельцам. Де факто это еще и отказ пользователям в привычной для многих форме авторизации «в один клик». Иметь почту на Gmail или Apple никто не запрещает, но российские сайты больше не могут запросить подтверждения личности, например, у Google и принять его ответ за основу для входа.

Для пользователей сужение выбора не несет ничего хорошего. Граждан мягко подталкивают к большему использованию «Госуслуг» и связанных с ними инструментов. Это наращивает концентрацию данных в государственных и квазигосударственных контурах, а в таких условиях степень цифровой безопасности и анонимности вряд ли растет.

Есть и более приземленная проблема — риск потери цифровых активов. Если доступ к вашим покупкам, подпискам или контенту завязан только на авторизацию через иностранный логин без привязки номера телефона, существует реальная угроза лишиться аккаунта и связанных с ним данных. То есть закон фактически ставит перед пользователем выбор между удобством и жесткой идентификацией, причем этот выбор еще и срочный.

Что можно сделать прямо сейчас? Пройтись по ключевым сервисам (банкам, маркетплейсам, облачным хранилищам, стримингам) и проверить, не завязан ли вход только на Google, Apple ID и другие иностранные аналоги. Если да, добавить альтернативный разрешенный способ. Во вторых, включить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно, чтобы переход на новый способ входа не снижал защищенность. В третьих, рекомендую выгрузить важные данные — копии документов, медиаконтент, резервные коды доступа — из аккаунтов, по которым есть риск потери авторизации.

Александр Леви