Деревьям дали полтора метра

Благоустройство тротуара на Советской улице в Уфе обернулось протестом жителей центра города против вырубки полсотни лип и ясеней, которые чиновники считают сухостойными. Администрация вынуждена была встретиться с недовольными горожанами, которые подвергли критике не только проект благоустройства улицы, но и всю политику муниципалитета в отношении деревьев. Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников велел подведомственному управлению приостановить вырубку и пообещал вновь встретиться с защитниками зеленых насаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников встретился с горожанами, недовольными вырубкой деревьев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников встретился с горожанами, недовольными вырубкой деревьев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В среду, 30 июня, в историческом центре Уфы прошла встреча местных жителей и активистов с представителями городской администрации во главе с первым вице-мэром Сергеем Кожевниковым, подведомственными службами и учреждениями. Поводом стало благоустройство Советской улицы, которое предполагает расширение тротуара и спил десятков деревьев.

Подрядчиками работ по итогам торгов являются ООО «Уралагротехсервис» и индивидуальный предприниматель Аксел Надарян, заключившие с управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы (УКХиБ) контракты общей стоимостью более 136 млн руб.

22 июня пресс-служба мэрии объявила: на Советской улице в ближайшие две недели будут спилены 53 из 72 лип и ясеней. Взамен власти обещали на их месте высадить осенью крупномерные липы.

Планы мэрии вызвали недовольство местных жителей и экологических активистов. 28 июня первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников встретился с инициативной группой горожан. Тогда стороны договорились приостановить спил деревьев и увеличить отступ бортовых камней от насаждений. Число подлежащих вырубке деревьев уменьшилось с 53 до 10.

На минувшем собрании, состоявшимся возле дома 104 по улице Пушкина, главными спикерами со стороны населения выступили участник движения «Экоактивисты Уфы» Тимур Уразметов, кандидат в депутаты Госдумы Евгения Куцуева и член комиссии Общественной палаты Уфы по развитию институтов гражданского общества Артур Рахметов. Муниципалитет вновь представил господин Кожевников, а также главный лесничий Горзеленхоза Максим Щербаков и сотрудники УКХиБ и администрации Кировского района Уфы.

Господин Щербаков пообещал собравшимся, что зеленая полоса на Советской улице точно сохранится, а замглавы Кировского района Рустам Ибрагимов заверил, что еще ни одно дерево не спилено.

Благоустройством Советской улицы обсуждения не ограничились, так как вопросы у участников встречи вызывала вся практика спила деревьев под видом сухостоев. Основная претензия в адрес чиновников заключалась в хаотичности вырубки, тогда как населению не представляется план спила по всему городу. Активисты предложили создать поадресный реестр деревьев с учетом их состояния, возраста и предполагаемого времени гниения.

Также обратили внимание на случаи высадки декоративных деревьев, которые не приживаются в местных условиях, а также не получают должного ухода. Обобщение всех вопросов горожан в этой сфере изложили участники движения «Экоактивисты Уфы», передавшие господину Кожевникову петицию в адрес главы Башкирии Радия Хабирова и исполняющего обязанности сити-менеджера Рустама Шарипова.

В случаях вырубки стволов без предупреждения необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу, рекомендовал первый замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников. Он заявил, что зачастую с просьбой спилить деревья обращаются управляющие компании, получающие от жителей жалобы на сухостои и опасно свисающие ветки. Кроме того, часто обветшалые растения приводят к ущербу, так как падают из-за сильных ветров.

Первый вице-мэр пообещал, что УКХиБ создаст открытую электронную площадку с информацией о планах муниципалитета на все уличные насаждения. Эта система позволит жителям и общественникам выезжать на место вырубки и фиксировать процесс, отметил он.

Кроме того, господин Кожевников анонсировал собрание с неравнодушными горожанами, на котором чиновники и активисты обсудят вопросы муниципальной политики в отношении зеленых насаждений. Оно должно состояться в конце июля в администрации города. «Мы отчитаемся, что реализовано и что будет реализовываться в части зеленых насаждений», — объявил представитель мэрии.

Под конец обсуждений власти продемонстрировали: подрядчик отвел границу бордюра на полтора метра от стволов деревьев на нечетной стороне Советской улицы. На почве, уже вырытой под расширение тротуара, будет восстановлен газон. Рабочие окружили стволы деревянными обрешетками, чтобы защитить их от дорожно-строительной техники.

На четной стороне улицы бордюр остался на том же месте, на котором и планировался: там бортовые камни уже установлены в нескольких десятков сантиметров от насаждений.

Идэль Гумеров