«Новые люди» определились с кандидатами на выборы в Госдуму

Прикамское отделение партии «Новые люди» раскрыло списки на грядущие выборы в региональное Законодательное собрание и Пермскую городскую думу. «Тройку» партии в краевой кампании возглавит руководитель реготделения Егор Лаптев. Кроме него в список войдут депутат гордумы Перми Алексей Овчинников и девелопер Андрей Ляшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Лаптев

Фото: телеграм-канал Егора Лаптева Егор Лаптев

Фото: телеграм-канал Егора Лаптева

Первую строчку в списке «Новых людей» на выборах в городскую думу займет член Общественной палаты Айна Якупова. Алексей Овчинников станет вторым, третьим — председатель ТОС «Егошиха» Валентин Шаровар.

Ранее стало известно о планах господина Лаптева по выдвижению на выборы в региональный парламент по округу № 29 и в Госдуму РФ по округу № 65. Конференция по выдвижению пройдет 5 июля.