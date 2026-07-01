Пермский «Амкар» покидают сразу два защитника

В связи с истечением срока контракта команду «Амкар Пермь» покидает защитник Михаил Сухорученко. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также по обоюдному согласию сторон контракт расторгнут с защитником Исламжаном Насыровым.

Исламжан Насыров присоединился к пермской команде в январе 2026 года. С тех пор он провел 11 матчей, в которых отдал один результативный пас.

Михаил Сухорученко пополнил состав «красно-черных» в феврале 2025 года. В составе команды провел 41 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами. С февраля 2026 года был одним из вице-капитанов команды.