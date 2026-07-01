В Белгородской области «Шебекинский меловой завод» решил стать непубличным

Общее собрание акционеров ОАО «Шебекинский меловой завод» (Белгородская область) утвердило изменение организационно-правовой формы юрлица на НАО (непубличное акционерное общество). Об этом сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также акционеры одобрили сделки на общую сумму свыше 500 млн руб. между меловым заводом и столичным ООО ФПК «Микахим» Татьяны Селиверстовой (занимается оптовой торговлей промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами). Они касаются договоров на поставку продукции, займа и так далее и могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров.

Кроме того, был утвержден годовой отчет «Шебекинского мелового завода». Согласно документу, предприятие изначально было зарегистрировано как акционерное общество закрытого типа. В 1997 году общее собрание акционеров решило преобразовать АОЗО в ЗАО. В 2010 году юрлицо получило статус ОАО.

По данным Rusprofile, ОАО «Шебекинский меловой завод» было зарегистрировано в Шебекине Белгородской области в июне 1997 года. Основной вид деятельности — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Уставный капитал составляет 3,5 млн руб. Учредители скрыты, до 2022 года основным собственником предприятия выступало местное ЗАО «Карбон» (оптовая торговля стройматериалами; до 2022 года принадлежало Григорию Селиванову, Борису Фартушному, Владимиру Савостину и Наталье Тарасовой). ЗАО обанкротилось и было ликвидировано в 2023 году. По итогам 2025 года меловой завод выручил 165 млн руб. и получил убыток на 116 млн руб. В 2024 году предприятие отработало с выручкой 460 млн руб. и чистой прибылью 1,2 млн руб. Директор — Александр Кугушев (член совета директоров). По собственным данным, в прошлом году было произведено и реализовано 44,7 тыс. т технических мелов, что на 28% меньше, чем в 2024 году.

Согласно годовому отчету общества, оно с 2006 года не выплачивает дивиденды. О начислениях доходов за 2025 год не может идти речи из-за банкротства юрлица. Там же уточняется, что 0,02% акций принадлежит исполнительному директору завода Ивану Воловичеву. Он же является членом совета директоров.

По данным картотеки арбитражных дел, с начала 2026 года Арбитражный суд Белгородской области рассматривает иск местного ООО «Белпромресурс» Ивана Воловичева (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе) о банкротстве «Шебекинского мелового завода». В конце февраля ответчик попал под наблюдение, которое должно было продлиться до 29 июня. Временным управляющим был утвержден Владимир Шафорост из ассоциации арбитражных управляющих «Синергия». Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов были включены требования истца на 2,4 млн руб. Уточнялось, что задолженность образовалась по договору аренды от 2024 года. В начале этой недели рассмотрение отчета временного управляющего отложили на 17 августа. После этого белгородский арбитраж рассмотрит требования межрайонной ИФНС № 20 Саратовской области о включении в реестр требований 8,3 млн руб.

В 2016 году Арбитражный суд Белгородской области закрыл банкротное дело «Шебекинского мелового завода» по иску Курскпромбанка. Это было связано с утверждением мирового соглашения. Согласно нему, ответчик обязался погасить задолженность перед каждым конкурсным кредитором, среди которых было ЗАО «Карбон» с требованиями на 158,2 млн руб. Самую большую задолженность заявил истец — 300,9 млн руб.

Алина Морозова