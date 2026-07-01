Суд в Башкирии лишил выплат недобросовестного отца участника СВО

Чекмагушевский межрайонный суд лишил выплат отца погибшего участника СВО, который не платил сыну алименты, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском обратилась мать военнослужащего.

Проверка прокуратуры Чекмагушевского района установила, что сын заявительницы 1980 года рождения погиб на СВО в июле 2024 года. Отец военнослужащего с 1990 года живет в другой стране, не участвовал в воспитании сына с десятилетнего возраста. Он фактически прекратил семейные отношения, не создавал ребенку условий жизни и воспитания, не оказывал моральную, физическую и финансовую поддержку, не интересовался судьбой сына, не выплачивал алименты на его содержание.

Прокуратура обратилась в суд с иском о лишении недобросовестного отца погибшего бойца прав на причитающиеся выплаты.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Майя Иванова