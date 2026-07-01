«Школа 21» в Уфе открывает летний лагерь по робототехнике

«Школа 21» приглашает детей в возрасте от 9 до 11 лет в творческий летний лагерь.

Фото: АНО РСПК СИТ "ШКОЛА 21. БАШКОРТОСТАН"

10 дней полного погружения в создание первого робота-помощника.

Даты смены: с 6 по 17 июля

В программе:

сборка и программирование роботов

создание собственных инженерных проектов

командная работа и мини-соревнования

игры, прогулки и общение с единомышленниками

завтрак, горячий обед и перекус каждый день

Удобный формат для родителей:

Основная программа проходит с 10:00 до 17:00, но приводить детей можно с 9:30 и забирать до 18:00. Утром и вечером предусмотрено свободное время под присмотром наставников.

Возраст участников: 9–11 лет

Летний лагерь от «Школы 21» это место, где ребенок не просто проводит лето, а учится создавать, исследовать и воплощать свои идеи в жизнь.

Участие платное, подробности по телефону: +7 (347) 246 01 21

Адрес: Уфа, Заки Валиди, 32/2Б

Регистрация в форме:

Лето в городе может быть очень увлекательным со «Школой 21» от Сбера!

АНО РСПК СИТ "ШКОЛА 21. БАШКОРТОСТАН"