«Школа 21» в Уфе открывает летний лагерь по робототехнике
«Школа 21» приглашает детей в возрасте от 9 до 11 лет в творческий летний лагерь.
10 дней полного погружения в создание первого робота-помощника.
Даты смены: с 6 по 17 июля
В программе:
- сборка и программирование роботов
- создание собственных инженерных проектов
- командная работа и мини-соревнования
- игры, прогулки и общение с единомышленниками
- завтрак, горячий обед и перекус каждый день
Удобный формат для родителей:
Основная программа проходит с 10:00 до 17:00, но приводить детей можно с 9:30 и забирать до 18:00. Утром и вечером предусмотрено свободное время под присмотром наставников.
Возраст участников: 9–11 лет
Летний лагерь от «Школы 21» это место, где ребенок не просто проводит лето, а учится создавать, исследовать и воплощать свои идеи в жизнь.
Участие платное, подробности по телефону: +7 (347) 246 01 21
Адрес: Уфа, Заки Валиди, 32/2Б
Регистрация в форме:
Лето в городе может быть очень увлекательным со «Школой 21» от Сбера!
АНО РСПК СИТ "ШКОЛА 21. БАШКОРТОСТАН"
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