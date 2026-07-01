На Южном Урале открыто почти 5 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

В мае–июне 2026 года в Челябинской области насчитывается около 4,8 тыс. вакансий с предлагаемой заработной платой от 200 тыс. руб. Главным требованием для большинства высокооплачиваемых предложений является наличие профессионального опыта, сообщает hh.ru.

Порядка 54% вакансий рассчитаны на специалистов со стажем до трех лет, еще 22% — на кандидатов с опытом до шести лет и 3% — более шести лет. Только каждая пятая высокооплачиваемая вакансия доступна соискателям без опыта.

Около 72% таких вакансий предполагают работу вахтовым методом. Еще 28% предложений рассчитаны на работу в пределах региона проживания. Самая высокая доля вахтовых вакансий среди высокооплачиваемых предложений в Уральском федеральном округе зафиксирована в Курганской области — 74%.

Чаще всего вакансии с доходом от 200 тыс. руб. размещают работодатели из сферы строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — на них приходится 12% всех предложений. Популярна и розничная торговля — 5%, по 4% приходится на перевозки, логистику и сферу услуг для бизнеса.

Наиболее востребованными специалистами остаются представители рабочих профессий. Так, по 8% вакансий приходится на сварщиков, водителей и экспедиторов, 7% — на машинистов. Кроме того, на менеджеров по продажам и работе с клиентами приходится 9% всех вакансий.

Арсений Кузьмин