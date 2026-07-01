В Челябинске на 22% выросло предложение на рынке коммерческой недвижимости

За последний год предложение на рынке аренды коммерческой недвижимости выросло на 22%. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Авито Недвижимость», ссылаясь на данные собственных исследований.

Больше всего по сравнению с маем 2025 года показали офисы — экспозиция свободных помещений выросла на 32%. На 20% увеличилось предложение помещений свободного назначения, на 13% — свободных торговых помещений. В сегменте складской недвижимости показатель вырос на 28%, но также на 12% повысился и спрос.

По данным «Авито Недвижимости», средняя арендная ставка офисов составила 917 руб. за кв. м в месяц, помещений свободного назначения — 771 руб. за кв. м в месяц. Склады сдавались в среднем по 547 руб. за кв. м в месяц, торговые площади — по 1,2 тыс. руб. за кв. м в месяц.

Кира Касимова