Старинный особняк на шоссе Космонавтов продают за 1 рубль

Краевые власти ищут инвестора для объекта культурного наследия регионального значения «Флигель купца Лаптева с воротами», расположенного на шоссе Космонавтов, 25. Как сообщает минимущества Пермского края, на конкурс выставлено отдельно стоящее здание площадью 533,4 кв. м. Начальная цена составляет 1 рубль. Победителю конкурса предстоит провести реставрацию объекта и выполнить все требования по его сохранению. Заявки принимаются с 1 по 27 июля. Торговая сессия состоится 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, двухэтажное кирпичное здание на шоссе Космонавтов, 25, было построено в конце 70-х годов XIX века крестьянином Михаилом Пошехоновым. В нем был постоялый двор, расположенный у начала Казанского тракта. Затем дом перешел во владение купца Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, позже оно стало жилым. Одна из особенностей здания — арочные ворота и сложный декор из резного кирпича.

В 2020 году администрация Перми признала дом купца Лаптева аварийным зданием и постановила снести, но общественность выступила против. Губернатор Дмитрий Махонин поручил внести постройку в реестр исторических памятников. В январе 2022 года «Флигель купца Лаптева с воротами» официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения. А в этом году стало известно о намерении включить объект в план приватизации. В Пермском крае для инвесторов, реализующих проекты по восстановлению объектов культурного наследия, действует программа льготного финансирования со ставкой 9% годовых. Кроме того, в регионе работает механизм «Аренда за 1 рубль», который позволяет получить объект культурного наследия в аренду на льготных условиях при обязательстве выполнить его реставрацию.