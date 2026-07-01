Компания «Россети Тюмень» приняла в эксплуатацию три ЛЭП и подстанцию в Урае

Компания «Россети Тюмень», имеющая статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), приняла в эксплуатацию от администрации города Урая в ХМАО-Югре четыре энергообъекта. Три ЛЭП и трансформаторная подстанция мощностью 800 кВА снабжают энергоресурсом около 500 жителей частного сектора и инфраструктуру Урайской окружной больницы медицинской реабилитации, где сотни человек ежегодно проходят лечение и восстановление.

Компетенции СТСО позволят повысить надежность электроснабжения микрорайона Солнечный и крупного учреждения здравоохранения. Специалисты «Россети Тюмень» обеспечат выполнение регулярного комплекса мероприятий для штатного функционирования объектов и поддержания электросетевого хозяйства в нормативном состоянии. Договором безвозмездного пользования предусмотрено ремонтно-эксплуатационное обслуживание и при необходимости проведение реконструкции и модернизации энергообъектов.

Напомним, консолидация электросетевого имущества на базе СТСО является важной частью государственной политики в электроэнергетике и направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей.

АО «Россети Тюмень»