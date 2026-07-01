Экс-глава департамента дорожного хозяйства Тольятти не смог оспорить приговор

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему главе департамента дорожного хозяйства Тольятти Павлу Баннову, который осужден на два года принудительных работ за превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в мае 2024 года Павел Баннов создал условия для победы подрядчика без преимуществ на тендере стоимостью 100 млн рублей. Первоначально суд первой инстанции признал бывшего главу департамента дорожного хозяйства Тольятти виновным лишь во втором эпизоде и назначил штраф 50 тыс. рублей с запретом занимать должности на госслужбе. Но прокуратура обжаловала это решение.

Самарский областной суд переквалифицировал действия чиновника, добавив статью о превышении полномочий, и ужесточил наказание до двух лет принудительных работ с удержанием 15% заработка. Адвокат осужденного подал жалобу на приговор и указал на нарушение процессуального закона при подаче прокуратурой апелляционного представления.

Защитник утверждал, что надзорный орган не имел права требовать ухудшения положения подсудимого. Кроме того, прокуратура, по мнению адвоката, не указала на незаконность первоначального приговора в части отсутствия состава преступления. Кассационная инстанция проверила доводы жалобы и сочла их недостаточными для отмены решения.