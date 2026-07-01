В Кунгуре приступили к реставрации Гостиного двора

В Кунгуре стартовали работы по реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор». Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. Проект предполагает проведение ремонтных и реставрационных работ и восстановление архитектурного облика фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному. По данным министерства, для этого экспертами была проведена работа по изучению архивов и исторических фотографий XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Научно-проектной документацией предусмотрены масштабные работы по восстановлению здания общей площадью 9,5 тыс. кв.м. В частности, будет проведен ремонт фундаментов здания, лестниц и их приспособление для возможности перемещения маломобильных групп населения, восстановление кирпичной кладки, переустройство перекрытий на этажах, восстановление кровли, инженерных сетей. Также проектом предусмотрен ряд архитектурных решений, таких как воссоздание декоративного убранства фасадов, восстановление ставней и кованых изделий, устройство нового покрытия полов и другие.

По итогам реконструкции Гостиный двор станет новым общественным пространством, где разместят не только торгово-ярмарочные площадки для ремесленников, но и выставочные залы, творческие мастерские и другие зоны активностей. Напомним, восстановлением объекта занимается пермское ООО «Спарта». Цена контракта составляет 904,3 млн руб.

«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.