Уход за юрлицом

Арбитражный суд Московского округа утвердил включение в конкурсную массу Volkswagen 16,9 млрд руб. долга перед Горьковским автозаводом, который тот продал АО «Камея». В отношении германского автоконцерна в России введена процедура локального банкротства, которую ему пока не удалось оспорить: суды установили, что Volkswagen выпускал в РФ автомобили по договору с Горьковским автозаводом и Минэкономразвития, работал через российские дочерние структуры и в одностороннем порядке прекратил отношения с партнерами в 2022 году. Сведений о погашении многомиллиардной задолженности автоконцерн не предоставил, тем временем кредиторы в судах добились индексации присужденной суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу автоконцерна Volkswagen, который оспаривал решение об открытии в отношении его активов конкурсного производства в России и включение в реестр требований кредиторов 16,9 млрд руб. долга перед АО «Камея». Как писал «Ъ», многомиллиардную задолженность «Камея» выкупила за 120 млн руб. у Горьковского автозавода, который в 2024 году отсудил ее и €40 тыс. за разрыв соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде. С началом военной спецоперации на Украине в 2022 году Volkswagen ушел из России, нарушив договор о поставке дизельных моторов с возможностью выкупа производства российским партнером с 2024 года. Нижегородский завод подал иск на 28,4 млрд руб. за отказ партнера от обязательств, отсудил менее половины заявленной суммы и продал право требования долга московскому АО «Камея». Коллекторы, в свою очередь, подали иск о банкротстве Volkswagen, по иску компании арбитражный суд Москвы ввел в рамках процедуры трансграничного банкротства конкурсное производство в отношении российских активов Volkswagen.

Эти постановления российских судов, в том числе узаконивших продажу долга, юристы Volkswagen безуспешно обжаловали в вышестоящих инстанциях. Из опубликованного кассационного решения следует, что задолженность германского автоконцерна подтверждена и сведений о ее погашении нет. Тем не менее, представители Volkswagen просили отменить решения судов о включении долга в конкурсную массу и локальном банкротстве и отправить дело на новое рассмотрение, посчитав их незаконными и принятыми с нарушением норм процессуального права. Однако кассационный суд решил, что должник уклонился от погашения задолженности и вместо этого рассредоточил активы и начал процедуру их отчуждения. В 2024 году концерн контролировал в России восемь компаний, включая структуры МАН, Porshe, Scania и ООО «Фольксваген Банк Рус», через которые вел бизнес. Также Volkswagen владел автозаводом в Калуге и линией сборки в Нижнем Новгороде и действовал в России с 2006 года, поэтому его локальное банкротство в российской юрисдикции законно, решил суд.

Более того, доля автомобилей Volkswagen AG в России к 2020 году увеличилась до 6,3%, а договор германского концерна с Минэкономразвития РФ об инвестициях действовал с 2006 года. Концерн не только поставлял, но и выпускал автомобили в России, и процедуру банкротства к его активам в РФ суды применили законно.

В 2022 году Volkswagen приостановил деятельность в России и начал постепенно покидать рынок, прекратив в одностороннем порядке обязательства перед кредиторами, следует из решения суда. При этом позиция Конституционного суда РФ не допускает судебную защиту права юрлиц, которые следуют антироссийским санкциям, установленным без необходимых международных процедур. В этих условиях «Камея» не может инициировать банкротство должника в Германии, поэтому права кредитора будут нарушены, если российские суды откажут ему в заявлении о банкротстве.

Добавим, ранее Верховный суд РФ отказал Volkswagen в жалобе на решение взыскать с концерна многомиллиардную сумму в пользу НАЗ. Одновременно юристы АО «Камея» добились индексации долга на 1,5 млрд руб. При этом кредиторы были вынуждены судиться с судебными приставами за аресты имущества и сообщили, что должник «прямо утверждает, что не собирается ничего платить».

Владимир Зубарев