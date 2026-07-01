Пермские пассажиры не смогли взыскать убытки за отмену рейса на юг

Мировой судья судебного участка Кировского района Перми отказал в удовлетворении исковых требований жителей Перми, которые пытались взыскать с авиакомпании «Азимут» компенсацию за отмену рейса по маршруту Минеральные Воды — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда

29 апреля 2025 года семейная пара должна была вернуться из Минеральных Вод в Пермь, но из-за неблагоприятных погодных условий авиарейс был отменен. Перевозчик вернул супругам стоимость билетов, однако пассажиры понесли дополнительные расходы в виде покупки билетов на другой рейс — до Ижевска. По возвращении они направили в адрес авиакомпании «Азимут» претензию с требованием возместить им дополнительные расходы, но получили отказ.

Затем истцы подали иск мировому судье: они требовали взыскать с авиакомпании убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Суд установил, что причиной отмены рейса стали сложные погодные условия, которые создали угрозу безопасности полета: ливневые снегопады, метель и низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе. Суд пришел к выводу, что эти обстоятельства являются форс-мажорными и освобождают перевозчика от ответственности за причиненные убытки.

Кировский райсуд и Седьмой кассационный суд, в которых истцы пытались обжаловать решение, согласились с выводами первой инстанции. Суды указали, что отмена рейса в период сложных погодных условий является законным основанием для одностороннего отказа авиакомпании от перевозки, так как обусловлена обеспечением безопасности пассажиров.