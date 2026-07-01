АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta с автоматической климат-системой и телематикой

На АвтоВАЗе стартовало производство новой модификации Lada Vesta, где автоматическая климат-система и телематика Lada Connect Старт стали базовым оснащением для всех комплектаций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В новой модификации автомобиля климат-контроль поддерживает заданную температуру автоматически на основе данных с трех датчиков. Управление осуществляется поворотными рукоятками со световой индикацией, а текущие показатели выводятся на 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

Система Lada Connect Старт позволяет владельцам отслеживать состояние машины через приложение. Функционал включает удаленный контроль уровня топлива, температуры двигателя и заряда аккумулятора, а также проверку закрытия дверей и багажника.

Теперь телематика входит в стандартное оснащение всех комплектаций модели. Ранее автомобили уже получили возможность дистанционного запуска мотора и бесключевого доступа.

Старт продаж обновленной версии ожидается в ближайшее время, подробности будут опубликованы на официальных ресурсах производителя.

Георгий Портнов