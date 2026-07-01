Компания миллиардера из Forbes установит подсветку для моста «Европа—Азия»

В администрации Оренбурга нашли подрядчика, который установит подсветку для пешеходного моста через Урал. Работами займется компания «ЭР-Телеком Холдинг».

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Как ранее писал «Ъ-Волга», городская мэрия опубликовала тендер с начальной стоимостью контракта на 15 млн руб. Заявку подал единственный подрядчик — «ЭР-Телеком Холдинг», контракт с которым подписали накануне, 29 июня. Планируется, что работы завершат к 1 августа 2026 года. На мосту появится подсветка с централизованной регулировкой яркости, которая будет менять сценарии освещения и синхронизировать светильники.

Генеральный директор компании, с которой будет сотрудничать Оренбург, — известный миллиардер Андрей Кузяев, который находится в списке самых богатых россиян по мнению Forbes, опубликованном в апреле 2026 года. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов. Выручка «ЭР-Телеком Холдинг» при этом в 2025 году составила порядка 61,1 млрд руб.

Яна Вежлева