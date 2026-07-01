Глава Приангарья призвал жителей сократить поездки из-за дефицита бензина

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей экономить автомобильное топливо. К иркутянам он обратился после заседания регионального оперативного штаба, на котором обсуждалась ситуация на рынке ГСМ.

«Призываю максимально экономно расходовать бензин, по возможности сократить поездки на автотранспорте как гражданам, так и организациям... Несмотря на все предпринимаемые меры, пока ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться очень тяжелой»,— заявил господин Кобзев.

По его данным, в адрес независимых АЗС начались отгрузки топлива с ряда нефтеперерабатывающих заводов. В Иркутской области насчитывается более 20 районов и округов, где нет АЗС «Роснефти» или они представлены слабо.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 28 июня в Приангарье из-за дефицита топлива введен режим повышенной готовности. На время его действия в регионе ограничили продажу топлива до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку, запретили продажу топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

Александра Стрелкова