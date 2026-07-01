На чемпионате мира по футболу уже сложились три пары одной восьмой финала. На следующем этапе сыграют Канада—Марокко, Парагвай—Франция и Бразилия—Норвегия. Минувшей же ночью в матчах одной шестнадцатой финала обошлось без неожиданностей. Норвежцы обыграли Кот-д’Ивуар (2:1), Французы разгромили шведов (3:0), а мексиканцы оставили не у дел Эквадор (2:0). Кто сейчас является главным фаворитом турнира? И каковы шансы на победу у других претендентов? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с футболистом, тренером, экспертом букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

— Францию считают главным фаворитом турнира, и букмекеры согласны с этой оценкой. Но, например, в «Лиге Ставок» коэффициент на победу Франции — чуть меньше 3. Для сравнения: на успех Аргентины можно поставить с коэффициентом 5,5, Испании или Англии — 8,5, а Бразилии — 10. Получается, букмекеры оценивают шансы Франции почти в два раза выше, чем у Аргентины, и почти в три раза выше, чем у Испании или Англии. Дмитрий, на ваш взгляд, французы сейчас прямо настолько хороши, как считают букмекеры?

— Соглашусь с этой оценкой. Это самая сбалансированная команда на сегодняшний день и демонстрирует хороший, качественный футбол, что немаловажно.

— Значит, Франция остается главным фаворитом, и будем ждать, подтвердит ли она этот статус. Но не могу не спросить о командах, которые уже успели приятно удивить. Меня, например, очень впечатлила Мексика. Игроки выглядели невероятно заряженными: много движения, эмоций, энергии. Смотреть на них было действительно приятно, даже если по качеству футбола оставались вопросы. Как вам кажется, насколько далеко может пройти эта мексиканская команда с таким настроем и самоотдачей?

— По сетке у Мексики, скорее всего, в следующем раунде будет сборная Англии. И здесь делать какие-то прогнозы в пользу мексиканцев пока преждевременно. Матч с Англией станет для них действительно серьезной проверкой. При этом сборная Мексики играет при мощной поддержке своих болельщиков, которые буквально гонят команду вперед. Это очень неудобный соперник: мексиканцы навязывают много борьбы, действуют агрессивно и не дают оппонентам чувствовать себя комфортно. Поэтому уже сейчас их можно поздравить с выходом в следующий раунд.

— А что скажете про Норвегию? Тоже команда очень понравилась, но впереди Бразилия. Смогут пройти?

— Несомненно, у Бразилии просматривается ряд проблем, особенно при игре в обороне, поэтому такой форвард, как Эрлинг Холанн, создаст достаточно большое напряжение для обороны бразильцев.

— Коэффициент в «Лиге Ставок» на то, что Норвегия пройдет Бразилию, — 3, так что те, кто верят, обратите внимание. Есть еще один момент: раз мы про Холанда заговорили. У нас два главных бомбардира чемпионата — это Месси и Мбаппе, который тоже забил, сделал дубль. На ваш взгляд, кто эту гонку выиграет: Месси, Мбаппе, может быть, Холанд, кто знает?

— Мне кажется, больше всего он заряжен именно на то, чтобы взять этот титул лучшего бомбардира чемпионата, и Мбаппе опередит своих конкурентов.

— Коэффициенты в «Лиге Ставок»: 2 на Мбаппе, 2,5 на Месси и 15 на Холанда. Так что те, кто в норвежца верит, если вдруг он выиграет, это будет прямо бомба. Давайте переходить к матчам сегодняшнего дня. В 19:00 у нас играют Англия и Конго. Здесь всем все понятно?

— Понятно, что Англия — несомненный фаворит, и Конго реально оценивает свои возможности. Мне кажется, здесь матч будет не очень результативным. Команда Конго будет играть строго от обороны, поэтому, думаю, игра не будет богатой на голы, но Англия пройдет дальше.

— Есть хороший коэффициент в «Лиге Ставок» — 1,81 на то, что будет забито меньше трех мячей. Как думаете, можно брать?

— Я думаю, что вероятность высока.

— А следующий матч, который стартует у нас в 23:00, Бельгия — Сенегал. Здесь все более непредсказуемо: кто, на ваш взгляд, дальше пройдет?

— Очень сложная пара, потому что Сенегал — финалист Кубка Африки, очень крепкая команда. И Бельгия тоже, как-никак, является фаворитом. Мне здесь сложно что-то прогнозировать. Мне кажется, что, скорее всего, в основное время будет ничья и дойдет до дополнительного времени.

— Я, кстати, хочу обратить внимание для тех, кто любит рисковать: посмотрите на победу любой команды в овертайме или по пенальти — там коэффициенты выше 10. А так в «Лиге Ставок» 1,6 на выход бельгийцев и 2,4 на выход Сенегала. И последний матч ближайшей ночью: в 3:00 стартует США — Босния и Герцеговина. Вроде бы американцы — стопроцентные фавориты, но я, честно говоря, с осторожностью смотрю на этот матч. Или все понятно: США — фаворит и, скорее всего, пройдет дальше?

— Мне кажется, сценарий здесь будет похож на матчи Бельгия — Сенегал или Англия — Конго, поэтому США — несомненный фаворит в этой паре, но и Босния, думаю, тоже даст бой. У команды США достаточно большое количество футболистов, которые играют в топ-5 европейских чемпионатов, у них есть хороший опыт, плюс поддержка болельщиков и полный стадион. Думаю, все-таки США в этой игре пройдут дальше, но матч будет сложным и не очень результативным.

— Босния и Герцеговина в каждом матче забивает. Как думаете, американцам забьет?

— Высокая вероятность, что да. Все-таки США, если будут атаковать, у них будет очень много пространства за спиной, и у Боснии есть кому это пространство использовать.

— Следовательно, можно рассмотреть ставку «Обе забьют — да», потому что это как раз удвоит сумму, на которую вы решите заключить пари. Что ж, я говорю спасибо футболисту, тренеру, эксперту букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрию Хомухе. И мне остается лишь напомнить, что сегодня в 19:00 — Англия — Конго, в 23:00 — Бельгия — Сенегал, и в 3:00 ночи — США — Босния и Герцеговина. В этот раз все покажут на «Матч ТВ». Яркого нам всем футбола.