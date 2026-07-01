Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Нишевые производители электроники боятся краха. Бум искусственного интеллекта и последующий дефицит памяти грозят перерасти в системный кризис для небольших компаний. Проблема в компонентах для компьютеров, роутеров, смартфонов, консолей и тому подобного.

Спрос на чипы и другие модули для хранения данных растет с каждым годом, а их поставщики поднимают цены. Apple и Microsoft уже повышают стоимость техники. Но для небольших производителей ситуация близка к риску для жизни. А если у маленьких компаний проблемы, то производители чипов отдают приоритет гигантам — с ними надежнее.

Среди примеров — словенский стартап MonoTechnologies. Его основатель Томаж Заман запустил роутер за $600 и собрал около 1 тыс. устройств, но стоимость 8 ГБ DRAM (динамическая память с произвольным доступом) выросла с $35 до $300. Теперь предприниматель вынужден выбирать: либо поднять цену до $1 тыс., либо сильно урезать характеристики. Клиенты уже оформили предзаказы, и компания из трех человек рискует не выполнить обязательства, пишет CNBC.

Подобные проблемы носят массовый характер. GoPro предупредила о риске банкротства после роста цен на память на 80-115%. Акции Sonos упали на 23%. В то же время производители чипов выигрывают. Выручка Micron выросла более чем в четыре раза, маржа достигла 85%, а цены на DRAM прибавили за год 260%.

Люди почувствуют это, но не будут понимать причину: почему технологии развиваются, компаний много, а смартфоны дорожают. Почему игровая приставка опять подорожала и не только в России? Почему поставки задерживаются или срываются? Бизнес вынужден искать новые решения, а потребители — платить больше и ждать дольше.

Яна Лубнина