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Стоимость квадратного метра в высокобюджетных проектах Москвы иногда может превышать стоимость целой квартиры массового сегмента в Московском регионе. Минимальная стоимость квартир без учета апартаментов на первичном рынке сегодня составляет 7,8 млн руб., по данным экспертов компании «Метриум». За эту сумму можно приобрести студию площадью около 29 кв. м в Зеленограде. В пределах МКАД цены на первичное жилье стартуют от 8,9 млн руб. за компактный лот.

Среди строящихся элитных домов Москвы верхнюю границу рынка самых дорогих пентхаусов, по данным специалистов компании Whitewill, формирует лот, находящийся в закрытой продаже, в клубном доме в районе храма Христа Спасителя. Его площадь — почти 920 кв. м, включая просторные террасы и балконы. Дополняют объект персональное лобби и отдельный лифт. Стоимость — около 9,5 млрд руб. Это более 10 млн руб. за кв. м.

В открытой продаже одним из лидеров по стоимости стал пентхаус в клубном доме в районе Остоженки. 780 кв. м предлагаются более чем за 8,3 млрд руб., или 10,6 млн руб. за кв. м. В пентхаусе шесть комнат и две террасы. Если рассматривать готовые пентхаусы в сданных элитных комплексах, то один из самых дорогих публичных лотов представлен в районе Якиманки: 660 кв. м стоимостью почти 5 млрд руб., или 7,2 млн руб. за кв. м. В пентхаусе предусмотрены пять спален, кабинеты, собственный бассейн и пространство под тренажерный зал.

Светлана Бардина