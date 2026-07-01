В мэрии Тольятти назначены руководители двух новых департаментов

С 1 июля в администрации города Тольятти произошли изменения: созданы два новых департамента — городского хозяйства, а также энергетики, ЖКХ и природопользования. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

Руководителем департамента городского хозяйства назначен Денис Поздняков. Он родился в 1995 году, имеет три высших образования: инженер-строитель, экономист и юрист. До назначения работал в Сбербанке, затем возглавлял отдел благоустройства Ставропольского района, а с 2025 года занимал пост заместителя руководителя управления благоустройства администрации Тольятти.

Департамент энергетики, ЖКХ и природопользования возглавил Сергей Соловьев. Он родился в 1971 году, окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-механик, а также имеет дипломы экономиста и специалиста государственного управления РАНХиГС. Его карьера включает работу на АвтоВАЗе с 1994 года, затем в ОАО «АВК», после чего он занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти.

Георгий Портнов