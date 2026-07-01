В Башкирии ожидаются дожди и туман

2 июля в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает Башгидрометцентр. Ветер ожидается северный, ночью — со скоростью 3-8 м/с, днем — 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10,+15°, днем — +21,+26°.

На отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1-2 км, ночью и утром — из-за тумана до 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью — с прояснениями, без существенных осадков. Днем возможны кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер будет северный, ночью — 3-8 м/с, днем — 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12,+14°, днем — +23,+25°.

Майя Иванова