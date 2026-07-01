В Башкирии выявили незаконную добычу песка на реке Большой Ик

Неизвестные устроили карьер для добычи песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Большой Ик в Кугарчинском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

Добычу выявил Мелеузовский территориальный комитет минэкологии. На территории участка зафиксированы следы протекторов шин, которые, предполагают в ведомстве, принадлежат погрузчику и грузовому транспорту.

Минэкологии передало материалы обследования участка в прокуратуру Кугарчинского района и местный отдел МВД России. Правоохранительные органы должны провести оперативно-розыскные мероприятия и установить причастных к незаконному пользованию недр.

Большой Ик протекает через Зилаирский, Зианчуринский и Кугарчинский районы Башкирии и Саракташский район Оренбургской области. Река впадает в Сакмару и является частью бассейна реки Урал.

Идэль Гумеров