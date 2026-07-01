«Газпром бурение» оштрафовали на 23 млн руб. за загрязнение почвы под Астраханью

«Газпром бурение» заплатит почти 23 млн руб. за загрязнение почвы в Астраханской области. Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд взыскал с «Газпром бурение» почти 23 млн руб. за ущерб почвам под Астраханью

Фото: Марина Окорокова Суд взыскал с «Газпром бурение» почти 23 млн руб. за ущерб почвам под Астраханью

Фото: Марина Окорокова

По данным Росприроднадзора, совместная проверка с прокуратурой выявила у ООО «Газпром бурение» нарушение при строительстве скважины. Специалисты зафиксировали неконтролируемый выброс водо-газо-глино-песчаной смеси, что привело к загрязнению участка. Пробы почвы подтвердили превышение загрязняющих веществ на площади 8,8 тыс. кв. м.

Арбитражный суд Астраханской области отказал Роспотребнадзору в иске, но апелляция удовлетворила требования ведомства. Возмещение ущерба находится на контроле управления.

Марина Окорокова