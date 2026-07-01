Жительницу Татарстана оштрафовали на 500 тыс. руб. за контрабанду украшений Cartier

Лаишевский районный суд Татарстана назначил штраф в размере 500 тыс. рублей 29-летней жительнице республики, признав ее виновной в контрабанде ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Женщина ввезла из-за рубежа кольца и колье Cartier стоимостью более 1 млн рублей, не задекларировав их.

В марте 2026 года в аэропорту Казани при прохождении таможенного контроля у женщины изъяли ювелирные украшения. Суд также постановил конфисковать их в доход государства.

Влас Северин