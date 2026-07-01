В аэропорту Оренбурга появилась новая парковочная система

С 1 июля на привокзальной площади оренбургского аэропорта начала работать новая парковка, которую разделили на четыре функциональные зоны. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Зона посадки и высадки располагается возле терминала. Автомобилисты могут провести на ней первые 15 минут бесплатно. Такое решение было принято для предотвращения пробок и обеспечения быстрого трафика у входа в здание.

Еще три зоны разделили на краткосрочную, долгосрочную и бронируемую. Первой могут воспользоваться те, кто планирует находиться в аэропорту несколько часов. Вторая может быть использована теми, кто улетает в путешествие и оставляет машину на парковке на несколько дней. Третью зону можно заранее забронировать через онлайн-сервисы.

Бесплатно воспользоваться парковкой могут инвалиды, которые внесены в федеральный реестр. Для них выделены специально промаркированные места.

Яна Вежлева