В Башкирии увековечат память Константина Толкачева

Указом главы Башкирии Радия Хабирова решено увековечить память председателя Курултая республики Константина Толкачева.

Правительство региона будет ходатайствовать перед МВД России о присвоении имени экс-спикера парламента Уфимскому юридическому институту МВД РФ, а также спортивной школе «Юность» Янаульского района.

Также планируется создать документальный фильм, отражающий жизнь и общественно значимую деятельность Константина Толкачева с последующим показом в эфире телеканалов республики и установить памятную мемориальную доску в его честь на здании Курултая.

Также ежегодно будут проводить научно-практическую конференцию «Толкачевские чтения» по актуальным проблемам права и парламентаризма.

Кроме того, будет издан сборник научных трудов бывшего председателя Курултая.

Во взаимодействии с администрацией Уфы планируют установить памятник Константину Толкачеву рядом с Домом Курултая и мемориальный комплекс на Южном кладбище Уфы.

Кроме того, Курултаю предлагается учредить премию имени экс-спикера «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма» и создать в Музее истории парламента республики постоянно действующую тематическую экспозицию, посвященную жизни и деятельности Константина Толкачева.

Администрации Уфы рекомендуется рассмотреть возможность присвоения имени Константина Толкачева одной из улиц и установить памятную мемориальную доску на доме, где он проживал.

Правительству республики нужно определить объем и источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию главы региона.

Константин Толкачев возглавлял Курултай последние 27 лет. Он скончался 4 мая на 74-м году жизни из-за болезни.

Майя Иванова