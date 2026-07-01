В Оренбурге перед судом предстанут 27 членов мошеннической группировки

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение в отношении 27 участников преступной группировки. Уголовное дело передали для рассмотрения в Центральный районный суд Оренбурга. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году двое граждан создали преступное сообщество, в которое помимо них вошли еще 25 участников. Обвиняемые заключали с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг, при этом сильно завышая их стоимость. В дальнейшем исполнять условия документов они не планировали.

За два года группировка похитила более 27 млн руб. Фигурантам вменяется ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), а также ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Яна Вежлева