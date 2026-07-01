На участие в выборах горсовета Уфы заявились первые кандидаты

Для участия в выборах депутатов горсовета Уфы выдвинулись три кандидата, следует из базы данных Центральной избирательной комиссии РФ на 1 июля. Первыми выдвиженцами стали представители общественно-социальной организации «Гражданский союз» Сергей Кубатин, Денис Малышев и Екатерина Тарасова.

23-летний Сергей Кубатин собирается участвовать в голосовании по девятому одномандатному округу, который включает в себя центральную часть Октябрьского района Уфы от улицы имени города Галле и Восточного выезда на юге до парка имени Гафури, остановки «Железнодорожная больница», улицы Шафиева и ипподрома «Акбузат» на севере.

Соучредитель уфимской IT-компании «Вайт ривер технолоджи» Денис Малышев, которому 41 год, намерен участвовать в выборах по соседнему 10-му округу. В этот округ входит микрорайон Глумилино, территория его с севера ограничена Трамвайной улицей, с востока — микрорайоном Сипайлово, с запада — проспектом Октября.

Екатерине Тарасовой 40 лет, она попытается избраться по округу №13, занимающему северную часть проспекта Октября и несколько кварталов в Черниковке.

Выборы в горсовет Уфы состоятся 20 сентября. На них решится судьба 36 мандатов.

Идэль Гумеров