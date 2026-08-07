«Золотой квадрат» купечества

На рубеже XIX–XX веков Уфа, оказавшись на перекрестке торговых путей, связывающих Волгу, Урал и Сибирь, переживала золотой век частного капитала. Свою деловую активность губернский дворянский город с крепкой купеческой прослойкой сосредоточил в периметре современных улиц Заки Валиди, Гафури, Революционной и Цюрупы — ныне известном как «Золотой квадрат». Сегодня это историческое сердце столицы Башкортостана, где камни помнят не только купцов, но и амбиции архитекторов. «Ъ» прошелся по адресам былой торговой мощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран А.А. Фрейтаг. Дом А.М. Паршина (Сибирская гостиница и магазины). Справа — биржевая стоянка извозчиков на углу площади. Коллекция А.В. Алиева

Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» А.А. Фрейтаг. Дом А.М. Паршина (Сибирская гостиница и магазины). Справа — биржевая стоянка извозчиков на углу площади. Коллекция А.В. Алиева

Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века»

Концентрация деловой активности

В начале XX века «Золотой квадрат» был настоящим многофункциональным торгово-предпринимательским кластером. Здесь кипела жизнь, характерная для крупного торгового узла: наряду с доходными домами и нумерами (меблированными комнатами) работали частные лавки и торговые ряды, Гостиный двор и гостиницы. Особняком стояли конторы и финансовые учреждения, а также типографии, которые задавали тон интеллектуальной жизни города.

Гостиный двор: сердце Верхнеторговой площади

Эпицентром притяжения была Верхнеторговая площадь. Каменное здание Гостиного двора в стиле классицизм считалось местом привилегированным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Верхнеторговая площадь, XIX век Фото: https: / uraloved.ru А.А. Фрейтаг. Торговля простой глиняной посудой на Верхне-Торговой площади. Коллекция А.В. Алиева Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» А.А. Фрейтаг. Деревянные балаганы на Верхне-Торговой площади. Коллекция А.В. Алиева Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» Уфа, вид на Верхне-Торговую площадь в воскресный день XIX в. Фото: https: / vk.com / oldufa Следующая фотография 1 / 4 Верхнеторговая площадь, XIX век Фото: https: / uraloved.ru А.А. Фрейтаг. Торговля простой глиняной посудой на Верхне-Торговой площади. Коллекция А.В. Алиева Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» А.А. Фрейтаг. Деревянные балаганы на Верхне-Торговой площади. Коллекция А.В. Алиева Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» Уфа, вид на Верхне-Торговую площадь в воскресный день XIX в. Фото: https: / vk.com / oldufa

История Гостиного двора в Уфе началась в 1825 году, когда понадобилось перестроить старые деревянные торговые ряды, сгоревшие в 1759 году. Проект разработал петербургский архитектор Авраам Иванович Мельников. Строительство началось в 1825 году, однако затянулось на десятилетия: окончательный облик здание приобрело лишь к 1866 году.

Гостиный двор изначально строился как место для торговли, где сами помещения (лавки) находились в частном владении у купцов и мещан, которые они выкупили сразу после завершения строительства. Здесь шла оптовая и розничная торговля, заключались сделки, формировались цены на хлеб, мясо, мануфактуру.

По данным 1866 года, среди владельцев были: — купец 1-й гильдии К.И. Блохин (владел девятью местами) — купец 2-й гильдии М.А. Полетаев (владел пятью местами); — художник М.В. Нестеров (унаследовал лавку №7 в 1904 году); — Абдуллатыф Хакимов — известный татарский купец-благотворитель, торговавший чаем, сахаром и мануфактурой; — братья Каримовы — их крупный торговый дом находился на Верхнеторговой площади; — а также здесь вели дела купцы Сахаровы, Губайдуллин, Назиров и другие, владевшие недвижимостью в центре города.

Николай Кондратьевич Блохин Николай Кондратьевич Блохин — одна из ключевых фигур уфимского купеческого общества. Почти два десятилетия он занимал должность купеческого старосты, то есть фактически управлял делами всего купеческого сословия Уфы. Поскольку архивы не сохранились, главным источником сведений о его деятельности стала… рекламная газета, которую издавал сам Блохин.

В начале 1900-х годов он опубликовал в ней три годовых отчета общества. — одна из ключевых фигур уфимского купеческого общества. Почти два десятилетия он занимал должность купеческого старосты, то есть фактически управлял делами всего купеческого сословия Уфы. Поскольку архивы не сохранились, главным источником сведений о его деятельности стала… рекламная газета, которую издавал сам Блохин.В начале 1900-х годов он опубликовал в ней три годовых отчета общества. Блохин вел хозяйство с образцовой дисциплиной. В 1901–1902 годах доход общества составил 2536,2 рубля при расходах 2491,05 рубля — профицит 45,15 рубля. В 1902–1903 годах — 2672,51 рубля дохода против 2351,75 рубля расходов. И только в 1904 году, когда разразилась Русско-японская война, расходы (4559,7 рубля) резко превысили доходы (2620,79 рубля). Блохин управлял купеческой казной строже иного бюджетного министерства: даже в мирные годы он держал в уме военный риск.

Здесь всему задавало ритм татарское и русское купечество. Например, уважаемый татарский купец Абдуллатыф Хакимов торговал самым разнообразным товаром (сейчас бы сказали – мультибренд), а на вырученные средства построил недалеко от Гостиного двора двухминаретную мечеть («Хакимовскую») и открыл медресе «Хакимия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хакимовская мечеть, начало XX века Фото: https: / www.art-kvadrat.com / usadba_history Хакимовская мечеть, наши дни Фото: https: / www.art-kvadrat.com / usadba_history «Торговый дом братьев Каримовых и Шамгулова», построен в 1905-1907 гг. Фотограф Зирах А.А. Фото: https: / vk.com / oldufa ЦУМ, ул. Карла Маркса, 23/ул. Свердлова, 85 Фото: 2ГИС.ru Следующая фотография 1 / 4 Хакимовская мечеть, начало XX века Фото: https: / www.art-kvadrat.com / usadba_history Хакимовская мечеть, наши дни Фото: https: / www.art-kvadrat.com / usadba_history «Торговый дом братьев Каримовых и Шамгулова», построен в 1905-1907 гг. Фотограф Зирах А.А. Фото: https: / vk.com / oldufa ЦУМ, ул. Карла Маркса, 23/ул. Свердлова, 85 Фото: 2ГИС.ru

На другой стороне площади располагался крупнейший «Торговый дом братьев Каримовых и Шамгулова» (ныне известен как здание бывшего ЦУМа), где продавались не только галантерея и парфюмерия, но даже автомобильные шины и патефоны — последние тренды той эпохи.

После революции здание Гостиного двора национализировали. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался хлопчатобумажный комбинат, позднее — швейная фабрика. К 1980-м годам некогда роскошный архитектурный памятник пришел в полное запустение.

В 1995 году началась реставрация по старинным чертежам. 11 октября 1999 года обновленный Гостиный двор открылся как торгово-деловой комплекс — с фонтаном, магазинами и бизнес-центром. В 2015 году состоялась еще одна масштабная реконструкция, которая превратила его в современный торгово-деловой комплекс, сохранив при этом историческую планировку. «Традиционные бутики уступили место арт-объектам и фрешмаркету, а количество парковочных мест выросло до 1100», — сообщали в мэрии при открытии. Сегодня это снова главная точка притяжения в центре Уфы.

Иван Евдокимович Иванов Зажиточный купец Иван Евдокимович Иванов торговал разным товаром и, кроме того, владел мучной лавкой на Верхнеторговой площади. В 1910 году он возводит одну из архитектурных доминант площади — «Торговый дом Иванова и Нобеля» (ул. Ленина, 5/4) по проекту архитектора Константина Александровича Гуськова. Именно в нем располагалась главная контора «Товарищества бр. Нобель», чьи склады, цистерны и причалы для керосина, нефти и мазута находились в Уфе у Сафроновской пристани. Известно, что в 1918 году представители «Товарищества» покинули Россию, а здание сохранилось по прежнему адресу. Зажиточныйторговал разным товаром и, кроме того, владел мучной лавкой на Верхнеторговой площади. В 1910 году он возводит одну из архитектурных доминант площади — «Торговый дом Иванова и Нобеля» (ул. Ленина, 5/4) по проекту архитектора Константина Александровича Гуськова. Именно в нем располагалась главная контора «Товарищества бр. Нобель», чьи склады, цистерны и причалы для керосина, нефти и мазута находились в Уфе у Сафроновской пристани. Известно, что в 1918 году представители «Товарищества» покинули Россию, а здание сохранилось по прежнему адресу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Торговый дом Иванова и Нобеля», начало ХХ века

Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» «Торговый дом Иванова и Нобеля», начало ХХ века

Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века»

Доходные дома: квартиры и «рубль»

Если Гостиный двор был местом торговли, то доходные дома стали локомотивом жилой недвижимости. Личности купцов здесь проявлялись ярче всего.

Доходный дом в дореволюционной Уфе — явление не просто архитектурное, а социальное. Это здание, которое строилось специально для сдачи в аренду: квартиры на верхних этажах, магазины и конторы — на первых. Население Уфы в конце XIX века росло стремительно — губернский центр притягивал чиновников, военных, предпринимателей, студентов. Всем нужно было где-то жить и работать. И купцы ответили на этот спрос по-рыночному: начали строить.

Эпицентр деловой активности — вокруг Гостиного двора. Именно здесь, на главных улицах, появились самые заметные доходные дома.

Доходный дом Самуила Меклера:

кирпичный стиль и пятиметровые потолки

Самуил Соломонович Меклер, купец, занимавшийся торговлей лесом и недвижимостью, в 1910–1912 годах построил на улице Центральной (ныне Карла Маркса, 16 и 16/1) один из самых выразительных доходных домов Уфы. Архитектор Константин Гуськов спроектировал здание в модном тогда кирпичном стиле — без штукатурки, с выразительной кладкой из фигурного кирпича. Пятиметровые потолки, парадные лестницы, продуманная планировка — квартиры здесь снимали люди состоятельные: врачи, адвокаты, инженеры

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Доходный дом Меклера (ул. Карла Маркса, 16, 16/1), начало ХХ века Фото: https: / bash.news / sputnik / koleso-istorii, https: / prawdom.ru Доходный дом Меклера (ул. Карла Маркса, 16, 16/1), современная фотография Фото: https: / bash.news / sputnik / koleso-istorii, https: / prawdom.ru Следующая фотография 1 / 2 Доходный дом Меклера (ул. Карла Маркса, 16, 16/1), начало ХХ века Фото: https: / bash.news / sputnik / koleso-istorii, https: / prawdom.ru Доходный дом Меклера (ул. Карла Маркса, 16, 16/1), современная фотография Фото: https: / bash.news / sputnik / koleso-istorii, https: / prawdom.ru

Удивительно, но дом Меклера сохранился в подлинном виде. Это редкий случай для Уфы: большинство купеческих зданий либо перестроены до неузнаваемости, либо утрачены. Сегодня это памятник архитектуры, который, увы, остро нуждается в реставрации.

Самуил Меклер был также владельцем самого большого доходного дома дореволюционной Уфы — пятиэтажного здания на Александровской улице (ныне Карла Маркса). В советские годы здесь размещалась гостиница «Колос». В 1930-х годах в здании работала постоянная приемная Центрального Исполнительного Комитета Башкирской АССР, а во время Великой Отечественной войны временно размещались эвакуированные врачи и медперсонал, работавшие в госпитале неподалеку.

К сожалению, само здание не сохранилось. В 1991 году его закрыли на реконструкцию, но она не состоялась, и к началу «нулевых» оно было уже в таком состоянии, что восстановлению не подлежало. Однако в 2004-2006 годах современные уфимские предприниматели, решив отдать дань уважения прославленному купцу, построили копию доходного дома Меклера, повторив общую стилистику и декор исторического фасада. И назвали его «Александровский пассаж».

Доходные дома Александра Скрипова

Александр Алексеевич Скрипов, купец и владелец универсального магазина, построил в историческом центре целый комплекс доходных домов (Ленина, 20, 20/1, 20/2). Эти здания — памятники архитектуры, которые до сих пор формируют облик улицы Ленина. Здесь, как и в доме Меклера, сдавались и квартиры, и коммерческие помещения.

Дом Сергея Зайкова: городской голова-девелопер

Сергей Петрович Зайков — фигура уникальная. Городской голова Уфы, купеческий староста, Зайков совмещал государственную службу с частным бизнесом, что для того времени было нормой: купечество активно участвовало в городском самоуправлении.

Он построил доходный дом на улице Карла Маркса, 25 (архитектор — снова Константин Гуськов, 1910 год). Позже, в 1911 году, здесь открылась первоклассная гостиница и номера «Русь». Сегодня в этом здании располагается в том числе гостиница «Астория». Его особняк, возведенный на пересечении современных улиц Гоголя и Коммунистической, также сохранился ЗПТ и сегодня там находится Управление миграции по РБ.

Усадьбы Хакимовых и Поповых: от купеческих особняков до Арт-КВАДРАТА

Особняк купца первой гильдии Абдуллатыфа Хакимова (конец XIX века) и усадьба Веры Трифоновны и Павла Васильевича Поповых сегодня — часть знаменитого Арт-КВАДРАТА. «Оренбургские номера» Поповых были местом, где останавливались проезжие купцы, чиновники и путешественники. Почему Поповым это было выгодно? Потому что каждый постоялец — это не только плата за ночлег, но и будущий партнер. Приехал оптовик из Ирбита, переночевал у Поповых, и на следующий день пошел торговать с Поповыми же.

Павел Васильевич и Вера Трифоновна Поповы

Павел Васильевич и Вера Трифоновна Поповы — фигуры в уфимском бомонде очень заметные. Он — дважды уфимский голова, работает на благо города в Городской думе. Она — «головиха», как называл ее наш земляк живописец Михаил Васильевич Нестеров. Именно Вера Трифовна управляла бизнес-процессами: винокуренным и пивоваренным заводиками, караваном пароходов на Белой, «Оренбургскими номерами», и конечно — открыла первый в городе кинотеатр «Фурор» в собственном доме на Бекетовской. Сегодня усадьба Поповых — часть социокультурного пространства Уфы — Арт-КВАДРАТ. — фигуры в уфимском бомонде очень заметные. Он — дважды уфимский голова, работает на благо города в Городской думе. Она — «головиха», как называл ее наш земляк живописец Михаил Васильевич Нестеров. Именно Вера Трифовна управляла бизнес-процессами: винокуренным и пивоваренным заводиками, караваном пароходов на Белой, «Оренбургскими номерами», и конечно — открыла первый в городе кинотеатр «Фурор» в собственном доме на Бекетовской. Сегодня усадьба Поповых — часть социокультурного пространства Уфы — Арт-КВАДРАТ.

Во дворе усадьбы Хакимовых — панно художника Пономарева «100 лет тому назад», которое рассказывает историю владельца. Удивительный пример того, как купеческое наследие становится точкой притяжения современной городской жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панно художника Пономарева «Двор сто лет назад» о жизни Абдулатыфа Хакимова

Фото: https: / www.art-kvadrat.com / dvorstolet Панно художника Пономарева «Двор сто лет назад» о жизни Абдулатыфа Хакимова

Фото: https: / www.art-kvadrat.com / dvorstolet

Дом Г. К. Нагеля

Двухэтажное здание Густава Карловича Нагеля — один из самых узнаваемых доходных домов, который располагается на углу современных улиц Коммунистической и Карла Маркса (бывш. Сенная и Александровская). Первоначально одноэтажный, в начале 1900-х годов он обзавелся вторым этажом и характерной башенкой. На первом этаже здания располагались колбасный магазин, типография, парикмахерская, магазин готового платья, мастерская по изготовлению печатей и штампов. В 1924 году торговец организовал колбасную фирму «Нагель и К». На старых открытках здание сразу узнается по рекламе: «Колбасная Нагеля». Сегодня здесь размещаются коммерческие организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом Нагеля Г.К., начало ХХ века Фото: https: / sovsojuz.mirtesen.ru / blog / 43581211795 / Ufa-Byilo-stalo Дом Нагеля Г.К., современный вид Фото: https: / uraloved.ru Следующая фотография 1 / 2 Дом Нагеля Г.К., начало ХХ века Фото: https: / sovsojuz.mirtesen.ru / blog / 43581211795 / Ufa-Byilo-stalo Дом Нагеля Г.К., современный вид Фото: https: / uraloved.ru

Квартал Чижовых

Династия лесопромышленников Чижовых оставила заметный след в застройке центра. Их дома на улице Октябрьской революции — памятники деревянного и каменного зодчества. В частности, знаменитое здание с двумя башенками по ул. Октябрьской революции, 10, где сейчас располагаются «Буфет Чижова» — как дань памяти знаменитому купцу — и филиал Национальной библиотеки им. Заки Валиди. Этот особняк, отличающийся импозантной архитектурной эклектикой, является основным зданием историко-архитектурного комплекса, по одной линии справа и слева от него находились (и частично находятся) несколько кирпичных домов «Чижовского квартала». Годы постройки 1880 — 1896 гг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом лесопромышленника Чижова Ф.Е., начало ХХ века Фото: https: / prousadbi.ru / ?s=%D1%83%D1%84%D0%B0 Национальная библиотека им. А.З. Валиди, наши дни Следующая фотография 1 / 2 Дом лесопромышленника Чижова Ф.Е., начало ХХ века Фото: https: / prousadbi.ru / ?s=%D1%83%D1%84%D0%B0 Национальная библиотека им. А.З. Валиди, наши дни

В советское время здесь размещался райком ВКБ(б) и до 1991 года — краеведческий музей.

Федор Иванович Чижов – купец 1-й гильдии Федор Иванович Чижов — купец 1-й гильдии, известный как Уфимский Крез, чье состояние было значительно больше, чем у прочих уфимских купцов. Он был владельцем Чижовского квартала, восьми каменных лавок в Гостиной дворе, бессчетного количества лесопилок во всех территориях уфимской губернии, земель, мельниц, мукомольных, крахмальных и винных закодиков, лавок и прочая и прочая. Именно он победил в пресловутом «самоварном состязании», где купцы на спор топили самовар денежными ассигнациями, именно его медведи плясали на Верхнеторговой, и именно его супруга — Ириада Алексеевна — устраивала по праздникам для городской бедноты знаменитые пиры с «чижовскими пельменями». — купец 1-й гильдии, известный как Уфимский Крез, чье состояние было значительно больше, чем у прочих уфимских купцов. Он был владельцем Чижовского квартала, восьми каменных лавок в Гостиной дворе, бессчетного количества лесопилок во всех территориях уфимской губернии, земель, мельниц, мукомольных, крахмальных и винных закодиков, лавок и прочая и прочая. Именно он победил в пресловутом «самоварном состязании», где купцы на спор топили самовар денежными ассигнациями, именно его медведи плясали на Верхнеторговой, и именно его супруга — Ириада Алексеевна — устраивала по праздникам для городской бедноты знаменитые пиры с «чижовскими пельменями». При всем этом богатстве сложно найти в Уфе купеческую семью, которая бы сделала для города больше, чем Чижовы. Содержание приютов, устройство часовни, жертвования на церкви, Чижовская больница, училище, участие в попечительских советах и много чего еще. Не напрасно Ираиду Алексеевну Чижову император Николай II наградил бриллиантовой брошью в виде ветки сирени. Ведь все награды, положенные дамам того времени за благотворительность, у нее уже были, а ее благотворительность городу все не заканчивалась. Чижовская больница — одно из первых бесплатных лечебных учреждений города – находилась на ул. Телеграфной (ныне — Цюрупы), примерно на месте нынешнего ресторана «Тануки». Увы, она не сохранилась.

Доходный дом С. Л. Сахарова

Сергей Львович Сахаров был одним из крупнейших домовладельцев Уфы. Сегодня в центре города до сих пор стоят, как минимум, два его огромных здания. Доходный дом на углу Коммунистической и Мустая Карима Сахаров построил около 1870 года. Двухэтажное каменное здание, со скромным декором в классическом стиле, украшенное аркадой окон с многопрофильным обрамлением и балконами с ажурными металлическими загородками. В южной части здания в 19 веке была открыта гостиница «Россия», просуществовавшая до 1930-х годов; на первом этаже был вход в магазины. После революции, в 1918 году, здесь размещалась редакция газеты «Вперед» — орган Уфимского губернского и городского комитета РКП(б). Сейчас здесь, как продолжение наследия, ведется активная коммерческая деятельность.

На ул. Чернышевского, 61 сохранился жилой дом Сахарова, который он построил изначально для личных нужд. Он был возведен из прочного кирпича в два этажа примерно в последней четверти XIX века. В 1907 году здание значительно перестроили и оборудовали городскую почтовую контору, а позже — городской телеграф. Сегодня там также расположены коммерческие площади.

Сергей Львович Сахаров Сергей Львович Сахаров – яркий пример купеческого трудолюбия и упорства. Будучииз ярославских купцов, в Уфе он сумел подняться до уфимского купца 1-й гильдии и почетного гражданина города. Современники отмечали его железную деловую хватку и беспрестанное участие в делах городской благотворительности. После революции след купца обрывается, а его дома обрели вторую жизнь. Сегодня на первых этажах там работают рестораны и магазины, а городские власти периодически выставляют подобные помещения на торги за символический рубль, чтобы привлечь инвесторов к реставрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом Сахарова после 1908 года Фото: https: / www.art-kvadrat.com / saharov Доходный дом Сахарова (ул. Коммунистическая, 47), наши дни Фото: https: / yandex.ru / maps Следующая фотография 1 / 2 Дом Сахарова после 1908 года Фото: https: / www.art-kvadrat.com / saharov Доходный дом Сахарова (ул. Коммунистическая, 47), наши дни Фото: https: / yandex.ru / maps

Доходный дом А.М. Паршина

Знаменитое здание, знакомое каждому уфимцу, на ул. Коммунистической, 43. Яркий трехэтажный дом темно-красного цвета с белоснежным декором построен купцом Андреем Митрофановичем Паршиным в 1904 году и назывался «Большая Сибирская гостиница». Как известно, Уфа стояла на Сибирском тракте — главной артерии, соединяющей европейскую Россию с Сибирью, а также на берегу Белой — еще и водный путь. Транзитная торговля была золотой жилой, и гостиница стала не просто местом ночлега, а настоящим деловым клубом. В ее залах купцы из Казани, Перми, Тюмени и Оренбурга обменивались новостями, заключали контракты на поставки хлеба, сала, кож и чая.

На втором и третьем этажах размещались «сибирские номера» (гостиничные комнаты), ресторан, бильярдная и концертный зал, где ставили любительские спектакли. Первый этаж занимали магазины И. И. Стахеева, братьев Крестовниковых, а также аптека Л. Я. Дворжеца. Гостиница была оснащена ваннами, электрическим освещением и телефонным сообщением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Большая Сибирская гостиница», реклама в 1905 г. Фото: Река времени. 2023 «Большая Сибирская гостиница» купца А.М.Паршина (ул.Коммунистическая, 43) фотография Николая Фосса (начало XX в.) Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» «Большая Сибирская гостиница» купца А.М.Паршина (ул.Коммунистическая, 43) фотография Андрея В. с сайта «PhotoBuildings. Архитектурная фотобаза» Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» Следующая фотография 1 / 3 «Большая Сибирская гостиница», реклама в 1905 г. Фото: Река времени. 2023 «Большая Сибирская гостиница» купца А.М.Паршина (ул.Коммунистическая, 43) фотография Николая Фосса (начало XX в.) Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века» «Большая Сибирская гостиница» купца А.М.Паршина (ул.Коммунистическая, 43) фотография Андрея В. с сайта «PhotoBuildings. Архитектурная фотобаза» Фото: Роднов М. И. «Уфимское купечество во второй половине XIX века»

После революции судьба здания складывалась довольно пестро. В 1918 году здесь размещалась Уфимская директория (Временное Всероссийское правительство), позже — Красноармейский клуб (в январе 1919 года здесь выступал с речью чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек), затем штаб Пятой Красной Армии, и здание стало называться «Домом Красной армии». Тогда же здесь открыли кинотеатр «Красная звезда». С 1939 года оно стало Домом офицеров Уфимского гарнизона.

В разное время здесь выступили выдающиеся писатели А. Фадеев, М. Карим, видные военачальники В.И. Чапаев, дважды Герой Советского Союза М. Гареев. Сейчас в нем продолжают работать ветеранские организации, есть концертный зал, лекторий и библиотека.

Андрей Митрофанович Паршин Андрей Митрофанович Паршин торговал «красным товаром» — мануфактурой, мехами, тканями, коврами, гардинным тюлем. В Уфимском адрес-календаре на 1896 год подробно перечислялись отделы его магазина: меховой (лисьи, кенгуровые, енотовые меха), полотняный, суконный, «модный» (шелковые и шерстяные ткани), а также мебельный. торговал «красным товаром» — мануфактурой, мехами, тканями, коврами, гардинным тюлем. В Уфимском адрес-календаре на 1896 год подробно перечислялись отделы его магазина: меховой (лисьи, кенгуровые, енотовые меха), полотняный, суконный, «модный» (шелковые и шерстяные ткани), а также мебельный. Известно, что купец был человеком образованным, окончил университет (по некоторым данным — Московский) и даже имел ученую степень — кандидата математики. Кроме того, он состоял гласным в губернской и уфимской уездной думах, был почетным мировым судьей (при этом числился губернским секретарем — то есть государственным служащим) и даже выдвигался кандидатом на должность директора Уфимского городского банка. Жена Паршина, Варвара Димитриевна (урожденная Савостьянова), была ученицей Антона Рубинштейна. Она внесла большой вклад в музыкальную жизнь Уфы: создала здесь школу, давала уроки музыки (в том числе юному Федору Шаляпину), а в поздние годы продолжала преподавать в Москве.

Архитектура: автор «Золотого квадрата»

План регулярной застройки был разработан еще в 1819 году шотландцем Вильямом Гесте и уфимцем Василием Сметаниным. При невероятно сложном уфимском ландшафте они соединили воедино древнюю веерно-ветвистую застройку и классическую «Гипподамову сетку», заложив вектор развития города на следующие сто лет. План города Уфы был Высочайше утвержден Александром I. Собственно, это и было рождение «Золотого квадрата» Уфы.

Однако отдельные черты города создавали архитекторы, и одно из важных имен здесь — Константин Александрович Гуськов.

Гуськов работал в кирпичном стиле, модерне и эклектике. Именно он спроектировал доходные дома Меклера и Зайкова, торговый дом Иванова и Нобеля, здание Общества взаимного кредита, а также ряд особняков в центре города. Именно Гуськов разработал планировку Верхнеторговой площади, придав центру столицы черты архитектурного ансамбля. Его почерк — выразительная кирпичная кладка, фигурные детали, продуманные фасады — до сих пор узнаваем.

Павел Павлович Рудавский — еще одно важное имя. Его почерк — кирпичный стиль и классицизм. Главная постройка в Уфе — Аксаковский народный дом — всем нам знакомый Театр оперы и балета на ул. Ленина.

В целом архитектура Уфы конца XIX – начала XX века — это эклектика: классицизм соседствовал с модерном, кирпичный стиль — с деревянным зодчеством. Город рос быстро, и архитекторы успевали отвечать на запросы заказчиков — купцов, которые хотели, чтобы их дома выглядели богато и современно.

В наше время «золотой квадрат» сохраняет свою деловую активность и архитектурную амбициозность. Крупные городские девелоперы возводят здесь концептуальные жилые комплексы, как, например, «Империал» или «Культура» от ГК «Третий трест», которые успешно сочетают в себе и дань уважения к истории этих мест и современные тенденции, в числе которых коммерческие площади для обеспечения «тапочковой» доступности всего, что необходимо для комфортной жизни резидентов.

Оценивая современную архитектуру исторического центра Уфы, известный архитектор, сооснователь архитектурного бюро «Проспект» Александр Сафаров, отмечает, что преемственность сегодня — «это скорее не про стиль, а больше про насыщенность деталями, про тактильность и натуральность материалов, которые, старея, смотрятся не как упадок, а как благородный шарм, про глубину фасадного декора, который дает богатую игру светотени».

«Кроме того, важен масштаб, который передается через плотность застройки. Это не про много квадратных метров, это про расстояния между зданиями, ракурсы между ними, какие-то закоулки и прочее. За счет этого создается среда, которая уместна центру города. Если говорить о «золотом квадрате», мне как жителю Уфы очень хочется, чтобы это не ограничивалось только этим периметром, а расползалось, подтягивая по архитектурной реализации все больше территорий к центру города», — резюмировал Александр Сафаров.

«Золотой квадрат» Уфы — это не просто туристический бренд. Это живая каменная летопись, где за каждым фасадом — судьба купеческой династии, за каждым адресом — история делового риска, амбиций и веры в будущее города. Сегодня, проходя по этим улицам, стоит поднять голову и вглядеться в детали — именно здесь ковался экономический фундамент современной Уфы

Екатерина Львова, Ольга Литовченко