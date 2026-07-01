Ожидания кандидатов сверили с реальностью

Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако власти и эксперты отмечают, что на практике рынок труда начинает остывать. И рассчитывать на подобный рост доходов уже не стоит. Сейчас соискатели хотят получать не менее 70 тыс. руб. в месяц, рассказали “Ъ FM” в сервисе «Авито Работа». Что влияет на ожидания россиян по зарплате? И как экономическая ситуация отражается на их доходах?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным «Авито Работы», сильнее всего запросы кандидатов выросли в ЖКХ и эксплуатации — до 74 тыс. руб., в строительстве — до 127 тыс. руб., а также в производстве, сырьевом секторе и сельском хозяйстве — до 90 тыс. руб. В этих сферах зарплатные ожидания увеличились на 15-27% за год. Оно и понятно, ведь именно в этих секторах наибольший дефицит опытных специалистов, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

«В самых разных отраслях экономики — от обрабатывающей промышленности и IT до сферы услуг и финансового сектора — сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Это продолжает подталкивать зарплаты вверх. Дополнительным фактором становится рост инфляции, в том числе на фоне топливного кризиса и других экономических проблем. В результате растут и зарплатные ожидания работников: люди рассчитывают, что работодатели будут индексировать заработную плату, чтобы компенсировать повышение цен».

По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на 10%. В итоге соискатели вынуждены завышать свои зарплатные ожидания, чтобы им хватало на привычные покупки. И россияне по инерции ждут роста предложений, продолжает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

«Рост зарплатных ожиданий россиян выглядит вполне закономерным. С начала 2000-х годов номинальные зарплаты в стране увеличивались высокими темпами. Несмотря на периоды ускорения инфляции, реальные доходы населения также в целом росли, хотя и не так быстро, как номинальные зарплаты. В результате у работников сформировались устойчивые ожидания дальнейшего повышения заработной платы и регулярной компенсации роста цен со стороны работодателей».

Однако надежды россиян разбиваются о суровые прогнозы аналитиков. Уже в ближайшее время темпы роста номинальных зарплат кратно замедлится. Так, в 2027-м они могут увеличиться всего на 7%. Сейчас, по данным Росстата, средний размер оплаты труда в России — 112 тыс. руб. В Москве — около 220 тыс. руб. Впрочем, по словам собеседников “Ъ FM”, эти показатели не отражают реальную картину. И оценивать нужно не среднюю, а медианную зарплату. В прошлом году, например, такой доход в столице был чуть меньше 110 тыс. руб. Сфер, где заработные платы стабильно растут из года в год, всего четыре, рассказала директор направления подбора персонала HR-холдинга Ventra Александра Наумова:

«Во-первых, это рабочие специальности: бурильщики, сварщики, операторы спецтехники. Таких специалистов на рынке мало, поэтому они могут рассчитывать на высокий доход и имеют сильные позиции при переговорах с работодателями. Во-вторых, медицина — прежде всего врачи редких специальностей и стоматологи. Третье направление — нефтегазовая отрасль.

Особенно востребованы геологи: зарплата главных геологов с большим опытом и узкой специализацией может достигать 1 млн руб. в месяц.

Наконец, в числе лидеров по уровню доходов остается IT-сектор. Наиболее востребованы специалисты по искусственному интеллекту, DevOps-инженеры и эксперты по кибербезопасности, поскольку технологии ИИ все активнее внедряются в различные отрасли экономики».

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, рынок труда остывает. Это уже ощутили секторы машиностроения и производства инвестиционных товаров, где есть неполная загрузка предприятий и избыток рабочей силы.

Ангелина Зотина