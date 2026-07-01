Самарский облсуд ограничил применение эвтаназии к бездомным животным

Вступило в силу решение Самарского областного суда, который частично удовлетворил иск защитников животных к региональному департаменту ветеринарии. Активисты и двое граждан оспаривали местные правила, по которым определяли, нужно ли усыплять бездомную собаку или кошку. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд встал на сторону зоозащитников в двух важных моментах. Во-первых, он запретил усыплять животное, если оно только угрожало человеку, но никого не укусило и не покалечило. Суд пояснил, что закон позволяет применять эвтаназию только в том случае, когда вред здоровью или жизни уже реально причинен, а не когда его только предполагают.

Во-вторых, суд отменил правило, которое автоматически относило к опасным и подлежащим усыплению животных с определенным типом поведения (так называемый вариант поведения II). Решено, что такие признаки не доказывают реальную опасность для людей и не могут служить основанием для лишения жизни. Это противоречит позиции Конституционного суда, который считает умерщвление бездомных животных крайней и исключительной мерой.

При этом суд не запретил усыпление бездомных животных в принципе и не отменил порядок процедуры. Остальные правила признаны законными. Животных по-прежнему можно усыплять, но только при уже свершившемся факте причинения вреда человеку. Рычание, оскал или другие признаки потенциальной агрессии больше не являются основанием для эвтаназии безнадзорных животных в регионе.

Апелляционная инстанция оставила решение облсуда без изменений. Оно вступило в законную силу.

Георгий Портнов