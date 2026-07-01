В Астрахани «Михайловский» может закрыться на 3 месяца из-за массового отравления

Роспотребнадзор направил в Советский районный суд Астрахани протокол о приостановке деятельности гастронома «Михайловский». Иск подан в отношении ИП Михаила Дербасова по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Поводом для разбирательства послужило массовое отравление астраханцев, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор обратился в суд по делу о сальмонеллезе в Астрахани

Фото: Марина Окорокова Роспотребнадзор обратился в суд по делу о сальмонеллезе в Астрахани

Фото: Марина Окорокова

По данным надзорного ведомства, 32 человека, включая детей, обратились в областную инфекционную больницу с симптомами острого отравления. У заболевших диагностирован сальмонеллез. Все пострадавшие указали, что незадолго до ухудшения самочувствия употребляли готовую продукцию, приобретенную в «Михайловском».

В соответствии с санкцией ч. 1 ст. 6.6 КоАП РФ предпринимателю грозит штраф в размере 5–10 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Материалы дела уже переданы судье, дата заседания пока не назначена.

Марина Окорокова