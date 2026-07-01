В ООО «Башкирэнерго» проводится ретрофит оборудования

В 2026 году в Нефтекамских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») провели капитальный ремонт 4 морально и физически устаревших секционирующих пунктов 6-10 кВ. Во взаимодействии с IT-специалистами из ПО «Информационные технологии и связь» ООО «Башкирэнерго» был проведен также и ретрофит оборудования – это модернизация с добавлением новых компонентов и технологий, благодаря которым секционирующие пункты приобрели новые функции. В частности, в некоторых ячейках было установлено оборудование, обеспечивающее передачу телеметрической информации в центр управления сетями ПО «НЭС». Таким образом, технические возможности обновленных секционирующих пунктов сравнялись с возможностями реклоузеров. Реклоузер - это дорогостоящий «умный» автоматический выключатель, который стоит на ЛЭП и сам решает, что делать при неполадках: отключить проблемный участок ЛЭП, сохранив при этом электроснабжение потребителей по основному фидеру, или попробовать автоматически включить его.

Инженер отдела РЗА ПО «НЭС» ООО «Башкирэнерго» Николай Шилкин ведет монтаж аппаратуры релейной защиты и автоматики в секционирующем пункте

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Проведенный капремонт секционирующих пунктов 6-10 кВ и ретрофит оборудования позволили существенно повысить надежность электроснабжения потребителей. Теперь автоматика отключает только аварийные участки ЛЭП, сохраняя электроснабжение по основному фидеру.

Эту инновационную технологию ПО «НЭС» и ПО «ИТиС» освоили в 2022 году. За неполных 4 года энергетики провели реторофит 26 секционирующих пунктов. В 2027 году планируется обновить оборудование еще 4 пунктов.

ООО «Башкирэнерго»