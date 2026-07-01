В ООО «Башкирэнерго» проводится ретрофит оборудования
В 2026 году в Нефтекамских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») провели капитальный ремонт 4 морально и физически устаревших секционирующих пунктов 6-10 кВ. Во взаимодействии с IT-специалистами из ПО «Информационные технологии и связь» ООО «Башкирэнерго» был проведен также и ретрофит оборудования – это модернизация с добавлением новых компонентов и технологий, благодаря которым секционирующие пункты приобрели новые функции. В частности, в некоторых ячейках было установлено оборудование, обеспечивающее передачу телеметрической информации в центр управления сетями ПО «НЭС». Таким образом, технические возможности обновленных секционирующих пунктов сравнялись с возможностями реклоузеров. Реклоузер - это дорогостоящий «умный» автоматический выключатель, который стоит на ЛЭП и сам решает, что делать при неполадках: отключить проблемный участок ЛЭП, сохранив при этом электроснабжение потребителей по основному фидеру, или попробовать автоматически включить его.
Проведенный капремонт секционирующих пунктов 6-10 кВ и ретрофит оборудования позволили существенно повысить надежность электроснабжения потребителей. Теперь автоматика отключает только аварийные участки ЛЭП, сохраняя электроснабжение по основному фидеру.
Эту инновационную технологию ПО «НЭС» и ПО «ИТиС» освоили в 2022 году. За неполных 4 года энергетики провели реторофит 26 секционирующих пунктов. В 2027 году планируется обновить оборудование еще 4 пунктов.
ООО «Башкирэнерго»
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