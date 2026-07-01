«Центр 800» отсудил 23 млн рублей авансов по музею органов безопасности

С нижегородского подрядчика ООО «Стандарт» взыскали около 23 млн руб. неотработанных авансов по созданию музея деятельности системы кадровой подготовки органов государственной безопасности в Нижнем Новгороде. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иски АНО «Центр 800», выступавшей заказчиком работ.

Оба контракта заключили в 2024 году. Первый, за 23 млн руб., касался подготовки помещений. Работы подрядчик должен был выполнить до конца того же года. Истец оплатил по договору 18,4 млн руб. аванса, но ответчик работы на эту сумму не сдал и на неоднократные претензии не реагировал. Для определения фактически выполненных работ «Центру 800» пришлось заказывать экспертизу, которая насчитала их на сумму 10,35 млн руб. В ноябре 2024 года истец направил подрядчику уведомление о расторжении договора.

По второму контракту, за 13,95 млн руб., ответчик должен был поставить экспозиционную мебель и оборудование. Подрядчику оплатили почти 9,8 млн руб., но обязательства он не исполнил вовсе.

В общей сложности с подрядчика взыскали 17,8 млн руб. долга, 3,76 млн руб. неустойки, а также проценты и расходы на экспертизу и пошлины в общей сумме на 1,55 млн руб.

Решения в законную силу пока не вступили.

ООО «Стандарт» зарегистрировано в 2016 году, учредитель и директор — Василий Дмитриевич Шестаков, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1,04 млн руб.

Галина Шамберина