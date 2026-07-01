В центре Самары автомобилист пригрозил экс-супруге пистолетом, устроил дебош и смертельное ДТП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении автомобилиста из Самары. Ему инкриминируется несколько тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в один день в августе 2025 года. Обвиняемому грозит наказание по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, днем мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с бывшей супругой и угрожал ей убийством из травматического пистолета. Потерпевшая пыталась скрыться, но злоумышленник догнал ее на парковке у площади Куйбышева.

В присутствии прохожих, которые пытались пресечь его действия, фигурант уголовного дела демонстрировал оружие, высказывал угрозы его применения и нецензурно выражался.

Вечером того же дня подсудимый сел за руль автомобиля Toyota Land Cruiser, превысил скорость на улице Галактионовской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

Георгий Портнов