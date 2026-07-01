В Волгограде арестован 18-летний курьер, обманувший 40 пенсионеров по всей России

В Волгограде правоохранители задержали 18-летнего жителя Тюмени по подозрению в обмане пенсионеров. Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Юноша арестован, сообщает «МВД Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курьер мошенников из Тюмени задержан в Волгограде с 2 млн рублей пенсионерки

Фото: МВД Медиа Курьер мошенников из Тюмени задержан в Волгограде с 2 млн рублей пенсионерки

Фото: МВД Медиа

По оперативным данным, фигурант работал курьером у интернет-аферистов. При задержании у него изъяли более 2 млн руб., которые ему отдала пожилая волгоградка. Перед этим женщине позвонили неизвестные, представились работниками поликлиники и попросили смс-код якобы для записи на прием. После потерпевшей поступил звонок от «представителей» силовиков, сообщивших о взломе ее аккаунта и доступе третьих лиц к ее счетам. Позже женщина отдала свои накопления курьеру из Тюмени.

Еще одной жертвой фигуранта стал 68-летний пенсионер, проживающий в Кировском районе Волгограда. Ему мошенники позвонили под видом работников соцфонда и предложили сделать перерасчет пенсии. Мужчина продиктовал смс-код, а позже передал 3,5 млн руб. подозреваемому.

Фигурант рассказал на допросе, что он откликнулся на вакансию в мессенджере. По указанию работодателя он ездил по регионам России и забирал деньги у потерпевших. По данным полиции, его жертвами стали около 40 человек.

Марина Окорокова