Пермь заняла седьмое место по количеству кофеен среди городов-миллионников

Столица Прикамья вошла в десятку городов-лидеров по количеству кофеен. На июнь 2026 года в Перми насчитывается 371 кофейное заведение. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус».

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По информации аналитиков, сегодня в России насчитывается более 20,7 тыс. кофеен. Наибольшее их количество сосредоточено в Москве (4,18 тыс.). На втором месте Санкт-Петербург — 2,1 тыс. кофеен. Замыкает тройку лидеров Краснодар — там количество кофейных точек составляет 627. Также в десятку лидеров попали Новосибирск (523), Екатеринбург (517), Сочи (373), Ростов-на-Дону (326), Челябинск (276) и Казань (273).

В марте этого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что на фоне налоговых изменений и снижения покупательской способности в Перми начали продаваться кофейни. Тогда эксперты сообщали, что спрос на кофе в стране упал на 18%.