Казанская компания будет перевозить делегацию из Башкирии в Абхазии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии подписало с ООО «Драйвуэй» контракт на обслуживание правительственной делегации в Абхазии.

До 6 июля компания должна развозить представителей Башкирии между аэропортом Сочи и гостиницей в Сухуме автомобилями Mercedes V- и S-класса, минивэнами Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai Starex, а также Toyota Camry. Первые рейсы нужно было совершить утром 30 июня — в день подписания контракта.

По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составит около 1,5 млн руб., средства выделит бюджет Башкирии.

ООО «Драйвуэй» (Driveway) зарегистрировано в 2017 году в Казани. Фирма специализируется на пассажирских перевозках и аренде автомобилей. По данным Rusprofile, учредителем компании является владелец нескольких транспортных организаций Айдар Шакиров. В прошлом году выручка «Драйвуэй» составила 32 млн руб., убытки — 8,5 млн руб.

Идэль Гумеров