Квадратный метр в пермских новостройках вырос в цене на 3,6%

За первые шесть месяцев 2026 года в Перми средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 164,8 тыс. руб. Это на 3,6% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом средняя цена на квартиру в новом доме выросла на 3,3% — до 8,38 млн руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом по России наиболее заметный рост цен в новостройках зафиксирован в Нижнем Тагиле (+13,9%), Грозном (+11,5%), Барнауле (+10,2%), Махачкале (+9%), Белгороде (+8,1%), Ставрополе (+8,1%), Симферополе (+8%), Брянске (+7,9%), Московской области (+7,9%) и Иваново (+6,7%). Снизилась цена квадратного метра в Сочи (–6,9%), Уфе (–5,8%), Кирове (–4,1%), Тольятти (–3,2%), Краснодаре (–2,8%).

«В настоящее время спрос на покупку квартир невысокий, и цены растут вяло. Тренд на замедление динамики говорит как о состоянии рынка недвижимости, так и об общем положении дел в экономике. Сейчас рост цен на новостройки обусловлен лишь сокращением предложения, которое за полгода сжалось на 28%,— объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.