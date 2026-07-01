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Аэропорты Самары и Ульяновска несколько часов не работали из-за угрозы БПЛА

Временные ограничения на прием и отправление самолетов вводились в самарском и ульяновском аэропортах ночью и утром в среду, 1 июля. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В Курумоче ограничения вводились в 5:59, в Баратаевке — в 6:41 (MSK+1). Аэропорты возобновили работу в 9:58.

Ограничения были связаны с угрозой атаки БПЛА в регионах. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

В настоящее время в самарском аэропорту задерживается вылет восьми рейсов (в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Минеральные Воды, Анталью и Стамбул). В ульяновском аэропорту отложено отправление двух рейсов в Москву и одного — в Анталью.

Георгий Портнов