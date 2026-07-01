Житель Баймакского района обвиняется в угрозе убийством своей племяннице

Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ), применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и использовании поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый незаконно проник в квартиру своей сестры, чтобы вернуть свои деньги. Убедившись, что родственницы нет дома, он угрожал убить ее 12-летнюю дочь.

Когда фигурант дела вышел из квартиры, его застигли на месте преступления полицейские, одного из которых он ударил по лицу.

Также обвиняемый в 2024 году купил поддельные водительские права, которые в апреле этого года предъявил сотрудникам ГИБДД.

Майя Иванова