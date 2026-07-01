Жительницу Кургана будут судить за осквернение Вечного огня

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы регионального центра. Ее обвиняют в публичном осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 19 мая этого года у областного краеведческого музея горожанка встала на обелиск Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. После она стала размахивать руками и ногами по открытому пламени Вечного огня.

Материалы уголовного дела направлены в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска